Düğün dönüşü feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaşındaki bebeğin fotoğrafı yürek yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

KARŞI İSTİKAMETTEN GELEN ARAÇLA...

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi’nde damat eğlencesine katılan aile, İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Sungurpaşa Mahallesi istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Gökhan V. (28) yönetimindeki otomobil, karşı istikametten gelip sollama yapan Kadir E.(25) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), 1 yaşındaki Ege C., Göksel K. (27) ve Ahmet K. (54) yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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