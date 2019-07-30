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Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 03:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve düğünden dönen bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.Kaza, Akçaabat ilçesinin Belediye kavşağında meydana geldi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve düğünden dönen bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kaza, Akçaabat ilçesinin Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Bıyıklı yönetimindeki 42 US 521 plakalı otomobil ve düğünden dönenleri taşıyan Cemil Parmak yönetimindeki 61 M 0978 plakalı minibüs aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kavşağa giren minibüs ağaça çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin yaralandığı kazada yaralılarından 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı
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