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Düğün dönüşü kaza yapan aileden 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Erzincan'da düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin traktöre çarpması sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düğün töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin karıştığı kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yakınlarının düğün töreninden köylerine dönmek isteyen Ali Bal'ın (46) kullandığı 24 DD 054 plakalı otomobil, Erzincan Çağlayan kara yolu Mollaköy Beldesi yakınlarında önünde seyreden Yaşar Polat idaresindeki 24 FC 638 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ekipleri ile AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü Bal, eşi Sibel Bal (42) ve çocukları Umay (2), Ege (8) ile Irmak Bal (10), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı öğrenen Bal ailesinin yakınları ise hastaneye akın etti.

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan, Umay ve Irmak Bal'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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AFAD Çağlayan Erzincan Jandarma Kara Yolu kurtardı trafik kazası yaralı

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