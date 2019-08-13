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Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Dilara Altay (18) ve Edanur Erdoğan (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Kozlu'ya bağlı Ense köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat K. (30) yönetimindeki 14 AAF 453 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada sürücü Sedat K. ile araçta bulunan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sedat K. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi

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