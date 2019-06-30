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Düğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

KÜTHAYA'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprünün demir korkuluklarına çarptı.

Düğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü

Oğuzhan KILIÇ/ÇAVDARHİSAR (Kütahya), (DHA)- KÜTHAYA'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Erkan Ertunç (43) ile Hatice Pektaş (41) öldü. Sürücünün eşi ve 2 çocuğu ise ağır yaralandı.
​İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yakınlarının düğününe katılan Ertunç ailesi, otomobille Eskişehir'e dönmek için yola çıktı. Özel şirket çalışanı olan Erkan Ertunç yönetimindeki 26 UP 586 plakalı otomobil, saat 07.00 sıralarında Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyü yakınlarına geldiğinde, kontrolden çıkıp köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ertunç ile yanlarındaki arkadaşı Hatice Pektaş öldü. Sürücü Ertunç'un eşi Zülal (40), çocukları Eray (10) ve Egehan Ertunç (3) ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zülal Ertunç ve 2 çocuğu, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Erkan Ertunç ve Hatice Pektaş'ın cansız bedenleri ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
DÜĞÜNDEN CANLI YAYIN YAPMIŞ
Kazada ölen Erkan Ertunç'un ailesiyle katıldıkları düğünü sosyal medya üzerinden yaptığı cep telefonuyla canlı yayınladığı, önceki gün paylaşımında ise 'İyi bir insan mıyım bilmiyorum, ama kötü biri olmadığıma eminim. O yüzden ben belki kazanamam, ama siz mutlaka kaybedeceksiniz' yazdığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Düğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldüDüğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldüDüğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldüDüğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü

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