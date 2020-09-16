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Düğün dönüşü şaşkına çeviren olay! TIR parkına girdi ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Trabzon'da düğün dönüşü tır parkına girerek drift yapan ve maske takmayan kişi 9 bin 197 TL'lik para cezasına çarptırıldı. Ayrıca gencin aracına ve ehliyetine el konuldu.

Düğün dönüşü şaşkına çeviren olay! TIR parkına girdi ve...

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Giresun Sahil Yolu üzerinde Beşikdüzü ilçesinde tır parkı içerisinde düğünden dönen bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği ile ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, sosyal medya görüntülerinden söz konusu otomobil ve sürücüsü ile havaya ateş eden şahsı belirleyerek gözaltına aldı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan genç hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 8 bin 294 TL trafik cezası kesilen gence ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince “Maske Takmamak” suçundan 900 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gencin aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, havaya ateş eden ve silahı ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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İHA

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