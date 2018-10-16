Düğün eğlencesinde makineli tüfek facia getirdi

Yemen'de bir düğün için yapılan eğlencede makineli tüfekler konuştu, bu durum yine faciaya yol açtı. San'a bölgesinde gerçekleşen bir kutlama etkinliğinde havaya makineli silahlarla ateş açıldı.

'Eğlenmek' amaçlı yapılan bu silahlı gösteride hedef şaştı. Kalabalığın arasına isabet eden kurşunlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti beş kişi de yaralandı. Yaşanan o korku dolu anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

