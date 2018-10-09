Düğün eğlencesinde silahla vurdu

Ürdün'ün başkenti Amman'da düğün sırasında kaydedilen görüntüde düğün magandasının yakınını vurduğu anları anbean gösterdi. Düğün eğlencesi sırasında ellerindeli silahlarla havaya ateş eden kişilerden birisi, silahı önünde duran kişiye doğrultup yanlışlıkla vurdu.

Şans eseri adamın ayağına gelen mermi olası daha büyük bir facianın yaşanmasını önlüyor. Büyük bir acı içinde yere düşen adam büyk paniğe neden oluyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü eğlencelerde kullanılan silahların tehlikesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

