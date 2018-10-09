HABER

Düğün eğlencesinde silahla vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

Ürdün'de bir düğün sırasında silahla eğlenen bir kişi önünde duran yakınını vurdu. O anlar amatör kameraya kaydedildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düğün sırasında kaydedilen görüntüde düğün magandasının yakınını vurduğu anları anbean gösterdi. Düğün eğlencesi sırasında ellerindeli silahlarla havaya ateş eden kişilerden birisi, silahı önünde duran kişiye doğrultup yanlışlıkla vurdu.

Şans eseri adamın ayağına gelen mermi olası daha büyük bir facianın yaşanmasını önlüyor. Büyük bir acı içinde yere düşen adam büyk paniğe neden oluyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü eğlencelerde kullanılan silahların tehlikesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Rusya'da köprü tren yoluna çöktüRusya'da köprü tren yoluna çöktü
Adamın burnundan sülük çıktıAdamın burnundan sülük çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ürdün düğün magandası silahla yaralama eğlence

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da köprü tren yoluna çöktü

Rusya'da köprü tren yoluna çöktü

Adamın burnundan sülük çıktı

Adamın burnundan sülük çıktı

Oyuncak yılanla pazarda gezen adam böyle görüntülendi

Oyuncak yılanla pazarda gezen adam böyle görüntülendi

Asansörün düşüşü kayda geçti

Asansörün düşüşü kayda geçti

Şarkı söyleyen köpeğin yeni videosu

Şarkı söyleyen köpeğin yeni videosu

Donald Trump’ın benzeri görenleri şaşırttı

Donald Trump’ın benzeri görenleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.