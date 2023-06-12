Düğün eğlencesinde silahlı çatışma: Ortalık kan gölüne döndü! Vücudundan 6 mermi çıktı

Dehşete düşüren olay, dün akşam, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrası açık alanda düzenlenen eğlencede, tabancayla havaya ateş açan Akın Kaçmak, kendisini uyaran, aynı zamanda uzaktan akrabası da olan, damadın amcasının oğlu Mertcan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, alkollü olduğu öğrenilen Kaçmak, elindeki tabancayla Mertcan K.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Mertcan K. ise belindeki silahı çıkarıp Kaçmak'a defalarca ateş etti. Vurulan 2 kişinin yakınları arasında da arbede çıktı, tüfek ve tabancalar ateşlendi. Akın Kaçmak'ın ağabeyi O.K. de çatışmada yüzüne isabet eden saçmalarla yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Akın Kaçmak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi yapılan Kaçmak'ın bedenine, 6 tabanca mermisiyle çok sayıda saçmanın isabet ettiği belirlendi.

Kaçmak'ın cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Karaelmas Mahallesi'ndeki evinin önünde dualar okunup helallik alınan Kaçmak, bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Kaçmak'ın ağabeyi O.K.'nin ise genel durumunun iyi olduğu ancak yüzüne gelen saçmanın çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi. Bu sırada, sol bacağından vurulan ve gece ameliyata alınan Mertcan K.'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Polis, olaya karışanların tespiti ve silahları ateşleyenlerin bulunması için soruşturmasını sürdürüyor.

(DHA)

