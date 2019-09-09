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Düğün evi taziye evi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde kızı Merve'nin düğününe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Arslan (54), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un Oltu ilçesinde kızı Merve'nin düğününe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Arslan (54), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Erzurum-Oltu karayolunun Yayla Mahallesi yakınlarında dün meydana geldi. Kızı Merve'nin Oltu ilçesindeki düğününe katılmak isteyen Turgut Arslan, ailesi ve komşularıyla birlikte merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinden araç konvoyuyla yola çıktı. Sinan Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet, Yayla Mahallesi yakınlarında virajda takla attı. Aracı kullanan oğlunun yanında oturan 6 çocuk babası Turgut Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Arslan, amcası Cenk arslan ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

BABASININ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ

Turgut Arslan'ın cenaze namazı merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtindeki Kavak Camii'nde kılındı. Ailenin yakınlarının katıldığı cenaze namazında Sinan Arslan, uzun süre babasının tabutu başında bekledi. Kazayı yaralı olarak atlatan Turgut Arslan'ın kardeşi Cenk Arslan, taziye dileklerini kabul etti. Cenaze namazı sonrası Turgut Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürüldü.

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