Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti

Bir evliliğin daha başlamadan önce bile boşanmayla sonuçlanacağını tahmin edebilir misiniz? Bazı düğün fotoğrafçıları yıllarca edindikleri deneyimlere dayanarak çekim yaptıkları çiftlerin kaderini öngörebileceklerini söylüyor. Fotoğrafçıların sosyal haber sitesi Reddit'te paylaştığı boşanma işaretleri şöyle: 1- Çiftlerden birinin fotoğraf çektirmekle hiç ilgilenmemesi Bir damat beni telefon açarak tuttu. Nikâh törenine gidip, kendimi geline tanıttığımda fotoğraf makinemi işaret edip "Bu lanet olası şeyi sakın bugün benim üzerine doğrultma!" dedi. Çok zor bir gün olmuştu. 3 ay sonra boşandılar. Bence partnerinizin ihtiyaçlarını memnuniyetle göz önünde bulundurmak tatmin edici, uzun vadeli ilişkinin anahtarı. Rob Greer, Los Angeleslı düğün fotoğrafçısı 2 -Yeni evli çiftin düğünde hiç birlikte vakit geçirmemesi Nikah töreninden sonra, çoğu çift düğünü heyecanla bekler. Bir keresinde bütün bir düğünü fotoğrafladım ve çiftin beraberken çektiğim fotoğrafları iki elin parmaklarını geçmiyordu. Bu çok kötü bir işaret. Gretchen Wakeman 3 Evliliğin kendisinden çok, nikâha ve düğüne odaklanmak Birlikte fotoğraf çektiğim ortağımla bunu sık sık konuşuyoruz. 8, 10, 12 saat boyunca gelin ve damadı bir objektife bakarak, diğer etkenlerden bağımsız görüntülüyoruz ve birbirleriyle olan etkileşimlerine odaklanıyoruz.

Özellikle, temas, sıcaklık, duygusal bağa dair anları yakalamaya çalışıyoruz. Bunlar olmayınca, yokluğu hemen anlaşılıyor. Çiftlerin organizasyon toplantılarında, nişan çekimlerinde ve nikâh günü kullandıkları dili dinleyerek çok fazla vakit geçiriyoruz. Kısa sürede neye odaklandıkları ortaya çıkıyor. Çok sayıda çift, özellikle de genç çift nikâh ve düğünlerini düşünüyorlar ama evliliğin kendisini planlamayı pek dikkate almıyorlar. Genç çiftler ve daha yaşlı-ikinci evliliklerini yapan çiftler arasındaki farklar büyük. SuccesiveApprox 4 - Olabilecek en kötü anda cep telefonuyla konuşmak Hala birlikteler mi bilmiyorum ama bir damat nikâh töreninde yürürken telefonda konuşuyordu ve kot giymişti. Gelin de gördüğüm en mutlu gelin değildi. Maalesef gelinin verdiği tepkinin fotoğraflarını çekmedim. directinLA 5- Çiftin arasında hiç kimya olmaması İlk yaptığım fotoğraf çekimi, Philedelphia'daki bir sanat müzesinde evlenen çiftinkiydi. 10 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan ve bana mesleği öğreten arkadaşım da benimleydi. Çiftin öpüşürken bir fotoğrafını çekmek istedi ve birbirlerini öpmelerini istediğinde gelin "Hayır, hayır, teşekkürler" dedi.