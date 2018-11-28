Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

26 yaşındaki Katherine Leigh Mehta'nın kontrolünü kaybettiği olayların başlangıcı konuklardan birinin Mehta'yı boş bir odada bir konukla sevişirken yakalayıp, odadan kovmasıyla başladı.

KONUKLARDAN BİRİYLE SEVİŞİRKEN BASILDI

Mehta bu uyarının ardından alkolün de etkisiyle tamamen kontrolünü kaybetti ve düğündeki diğer konukları taciz etmeye başladı.

AĞACIN DİBİNE ÇİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Oradan da uzaklaştırılan genç kadın daha sonra bir ağacın altında çişini yaparken yakalandı.

Konuklar hemen polise haber verdi. Ancak polisler genç kadını gözaltına alırken Mehta 'hepiniz öleceksiniz' diye polis memurlarını tehdit etmeye devam etti.

Polis, genç kadının ceketinin cebinde yeşil reçeteyle satılan bir antidepresan olan Xanax buldu.

Yetkililer, aynı zamanda bikini modelliği yapan genç kadının alkol ve ilaçları karıştırarak kullandığı olasılığı üzerinde duruyor.

Geçtiğimiz pazar 10,738 Dolar kefaletle salıverilen kadının ailesi ise yaşananlara tepkili.

Kız kardeşi, Mehta'nın ünlü bir kişi olduğunu belirterek birinin içkisine ilaç attığını söylüyor.

Diğer kardeşi ise düğünde iki adamın genç kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu, kendini adamlardan kurtarmak isteyen kadın bina dışında bağırmaya başlayınca polisler tarafından yanlış anlaşıldığını söylüyor.

