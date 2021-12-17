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Düğün fotoğrafı evden 240 kilometre uzakta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

17.12.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de, kasırganın en çok etkili olduğu Kentucky eyaletinde, hortumun yıktığı evden kaybolan düğün fotoğraflarından biri 240 kilometre uzakta bulundu. Copeland, bir diğer düğün fotoğrafının da yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek fotoğraflarının böyle bir felaketten tahrip olmadan kurtulmasını "çok tuhaf" bulduğunu ifade etti.

Düğün fotoğrafı evden 240 kilometre uzakta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Kentucky'de yaşayan Michaela Copeland, Mayfield kasabasında kayınvalidesinin evinden hortumun uçurduğu düğün fotoğrafının 240 kilometre ötedeki Garfield kasabasında bulunduğunu öğrenince sosyal medyadan yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Copeland, kocasıyla dans ettiği bir düğün fotoğrafının Facebook'ta, felakette kaybolan eşyaları sahiplerine ulaştırılması için açılan bir grupta görünce, "Düğün fotoğraflarımızdan biri yaklaşık 150 mil (240 km) uzakta bulundu. Tüylerim diken diken oldu." diye paylaşımda bulundu.

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Kasırganın etkili olduğu 4 eyalette birçok felaketzedenin kayıp eşyalarının bulunmasına yardımcı olan grupta Pamela Compton isimli üyenin, 12 Aralık'ta paylaştığı Copeland çiftinin düğün fotoğrafının altına, "Garfield'daki çiftliğimizde bulduğumuz bu fotoğrafı size postalamaktan memnuniyet duyacağız. Tanrı hepinizi korusun." diye yazdığı görüldü.

DİĞER FOTOĞRAF DA 210 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bir diğer düğün fotoğrafının da yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Copeland, fotoğraflarının böyle bir felaketten tahrip olmadan kurtulmasını "çok tuhaf" bulduğunu ifade etti.

EN AZ 88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı, toplamda en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.

Kaynak: AA

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