Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

İşte çiçeği burnunda çiftin düğün fotoğrafı çektirirken yaşadığı ilginç anlar...

Bir garip düğün fotoğrafları

1 / 30 Düğün fotoğrafı çektirmek için Minnesota Hayvanat Bahçesi'ne giden Allison Baumli ve Tabor Baumli çifti ilginç bir olay yaşadı.

2 / 30 27 yaşındaki Allison ile 28 yaşındaki Tabor, tören alanına geçmeden önce Minnesota Hayvanat Bahçesi'nden izin alarak fotoğraf çekimi için vahşi hayvanların bulunduğu bölüme yöneldi.

3 / 30 Fotoğrafçılar Kristy Clarke ile Chris Mueller, güzel bir açı belirlediğini düşündüğü sırada ilginç bir tesadüf yaşandı.

4 / 30 Dudaklarını bükmüş büyük bir hüzünle çifte bakan bir ayı da objektife dahil oldu.

5 / 30 Fotoğrafçılar o anları şu sözlerle anlattı: 'Çiftin romantik bir poz vermesini istedik. Bu sırada ayı da kadraja dahil oldu. Bize sonsuza kadar hatırlayacağımız bir fotoğraf bıraktı.' dedi. Hayranlıkla geline bakan ayının dudaklarını büzmüş hüzünlü hali sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

6 / 30 DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINA BİR DE BÖYLE BAKIN Her zaman romantik karelerle süslü bir albüm görmeye alışkın olduğumuz düğün albümleri bu kez oldukça adrenalin doluydu.

7 / 30 Çılgın çiftlerin hüküm sürdüğü çekimlerde bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı...

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