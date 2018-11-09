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Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

Edirne'de yaşayan E.E ve E.E çifti, düğün fotoğraflarını çekmesi için fotoğrafçıyla anlaştı, bir çok yerde çekimler yapıldı. Ancak bir süre sonra fotoğrafları eline alan çift büyük şaşkınlık yaşadı. Çiçeği burnunda gelin ile damat 'Fotoğraflarımız özensiz' diyerek soluğu mahkemede aldı. Hakim, çifti haklı bularak, fotoğrafçıyı tazminat ödemeye mahkum etti. Karara göre, fotoğrafçı 4 bin 625 TL tazminat ödeyecek

Edirne'de düğün fotoğraflarını beğenmediği için fotoğrafçı hakkında dava açan çift, mahkemece haklı bulundu.

Evlenmeye karar veren E.E ve E.E çifti, düğün fotoğraflarını çekmesi için kentte bir fotoğrafçıyla anlaştı. Fotoğrafçı G.M, şehrin pek çok noktasında çiftin fotoğrafını çekti.

'ÖZENSİZ ÇEKİM'

Fotoğrafları beğenmeyen çift, "özensiz çekim" gerekçesiyle fotoğrafçı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, fotoğraf ve kamera çekiminin sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığı incelendi.

HAKİM GELİN İLE DAMADI HAKLI BULDU

Mahkemede ayrıca, çiftin iddia ettiği üzere başka fotoğrafların mı, çift tarafından seçilen fotoğrafların mı büyütüldüğü ve albüm yapıldığı ile fotoğrafçının edinimini eksik ve ayıplı ifa edip etmediğine dair bilirkişiden rapor istendi.

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Dava, fotoğrafçı bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporun ardından karara bağlandı.

Mahkeme, davalı fotoğrafçı G.M'nin geline ve damada ikişer bin lira manevi tazminat ve 625 lira maddi tazminat olmak üzere toplam 4 bin 625 lira tazminat ödemesine, tazminatın taraflar arasında dış mekan çekimi için anlaşılan tarih 17 Eylül 2016'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte fotoğrafçıdan tahsiline karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün fotoğrafı Edirne gelin ile damat

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
17 eylül 2016 da mı. lan 2yıl öncenin haberini mi paylaşıyorsunuz siz
ohhh işini güzel yapsın
İyi olmuş. Dünyanın parasını alıp da işini yapmayan adam bedelini ödesin.
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