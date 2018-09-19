Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

İşte sergilediği Erik Dalı performansı ile gönüllere taht kuran Uruguaylı damat ve eşinin yaptığı açıklamalar...

Erik Dalı oynayan Uruguaylı damat aşkını böyle anlattı

1 / 31 Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılan düğünleri sırasında arkadaşlarıyla birlikte Erik Dalı oynayarak dikkat çeken "yabancı damat" Carlos Borthagaray ile Türk eşi İlayda Naz Uyar, dört yıl önce nasıl tanıştıklarını video kanallarındaki takipçilerine anlattı.

2 / 31 Artık iyice Türkçe konuşan Carlos Borthagaray "Uruguay'da dans grubum var. Her yıl festival için farklı ülkelere gidiyoruz. 2014'te de Portekiz'e gittik. Orada birçok ülkeden dansçılar vardı. İlayda da oradaydı. Ama biz orada hiç konuşmadık" diye anlatmaya başladı.

3 / 31 İlayda Naz Uyar da şöyle devam etti: "Biz orada hiç konuşmadık, çünkü benim İngilizcem iyi değildi. Böyle olduğu için de utanıyordum."

4 / 31 Carlos Borthagaray ve grubu dans etmey için sahneye çıktıklarında gösteriden çok etkilendiğini söyleyen İlayda Naz Uyar şöyle devam etti: "Ama ben o sıralarda Uruguay'ın nerede olduğunu bile bilmiyordum. "

5 / 31 Daha sonra her ikisi de ülkelerine döndü. Bu arada İstanbul'da dans okulunca çalışan İlayda Naz Uyar ile Carlos Borthagaray, internet üzerinden arkadaş olup birbirlerine kısa kısa mesajlar göndermeye başladıklarını anlattı.

6 / 31 Gerisini Carlos'tan dinleyelim: "İlayda bana çalıştığı dans okulunda benim de ders verebileceğimi söyledi. Sonra ben de İstanbul'a geldim. Gerçekten zor bir karardı. Hiç Türkçe bilmiyordum. İlayda bana her konuda yardımcı oldu."

7 / 31 Borthagaray, Uyar ile aralarındaki arkadaşlığın nasıl aşka dönüştüğünü de şöyle anlattı: "Arkadaştık, arkadaştık. Sonra aşk geldi."

8 / 31 İlayda Naz Uyar ise göründüklerinin aksine birbirlerinden çok farklı iki insan olduklarını belirterek "Dünyanın öbür ucundan gelen aşk. Ama bu çok güzel" diye konuştu.

9 / 31 Türk kızıyla evlenen Uruguaylı damadın Montevideo'daki düğünde arkadaşlarıyla birlikte sergilediği Erik Dalı gösterisi sosyal medyada fırtınalar estirdi. Bu ilginç olay sosyal medyanın ardından da TV'lerin haber bültenlerine ve gazete sayfalarına taşındı. Peki kimdi bu arkadaşlarıyla birlikte özel bir koreografi eşliğinde ve kusursuz bir şekilde Erik Dalı oynayan damat. Gelin anlatalım! Ama önce şunu söyleyelim Uruguaylı damat aslında o kadar da yabancı biri değil.

10 / 31 Montevideo'daki düğününle arkadaşlarıyla birlikte Erik Dalı oynayarak bir anda dikkat çeken Uruguaylı profesyonel dansçı Carlos Bortagaray ve İlayda Naz Uyar benzerine filmlerde rastlanacak bir aşk hikayesinin kahramanları. Hem de "aşk gelir, kilometrelerce öteden seni bulur" deyişini doğrulayacak türden.

11 / 31 İlayda Naz Uyar ve Carlos Bortagaray, 2014 yılında Portekiz'de düzenlenen bir folklor festivalinde tanıştı. Carlos, Uruguay ekibindeydi, İlayda da Türk ekibinde. İşte o dönemde önce arkadaş olurlar. Onlar pek farkında değildir ama hayat onlara çok güzel, benzersiz bir sürpriz hazırlamıştır.

12 / 31 Festival bitiminde her ikisi de ülkelerine dönerler. İlayda, bir dans okulunda çalışmaya başlar. İşte büyük sürpriz bundan sonra gelir! Carlos da yıllar sonra aynı okulda dans eğitmeni olarak görev yapmaya başlar. İşte bu büyük aşkın temelleri de o zaman atılır. Carlos Bortagaray'ın Türk müziğine ve danslarına aşinalığının temelleri de işte o dönemde atılır.

13 / 31 Ondan sonrası da artık Erik Dalı gösterisiyle hafızalara kazınan o düğün! Çift, Instagram hesaplarında paylaştıkları videoda yakında Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Damat Carlos'un bir sonraki sürprizinin zeybek oyunu olduğu müjdesini de vererek..

14 / 31 .

15 / 31 .

16 / 31

17 / 31

18 / 31

19 / 31

20 / 31

21 / 31

22 / 31

23 / 31

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31 .

30 / 31 .