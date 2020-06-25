Düğün genelgesi yayınlandı! Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

Düğün genelgesi ile alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan düğün salonlarının durumunun ne olacağı evlilik hazırlığındaki çiftler tarafından merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' konulu düğün genelgesini 81 İl Valiliği ile paylaştı ve böylece " Düğün salonları ne zaman açılacak ?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Düğün genelgesine göre düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihinde yeniden kapılarını açacak.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38 0C’den yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.