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Düğün günü damada kanlı infaz

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

İzmir’de bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayın biraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi.İzmir’in Konak ilçesine bağlı 1153 Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bu akşam nişanlısı S.G.

Düğün günü damada kanlı infaz

İzmir’de bu akşam dünya evine girecek olan damat, kayın biraderi tarafından kafasına sıkılan kurşunla infaz edildi.
İzmir’in Konak ilçesine bağlı 1153 Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, bu akşam nişanlısı S.G. evlenecek olan Tugay Keser (24), yapılan kına gecesinin ardından geceyi geçirmek için düğünden sonra oturacakları eve gitti. İddialara göre, saat 07.00 sıralarında Keser’in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin önüne gelerek, eniştesini aradı ve kapı çalışmadığı gerekçesiyle anahtarı aşağıya atmasını istedi. Eniştesinden anahtarı alan N.G., çiftin evine çıkarak yanında getirdiği silahla Tugay Keser’in kafasına bir el ateş etti. Olayın ardından, silah sesini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Tugay Keser’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı N.G., cinayet silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.

Düğün günü damada kanlı infaz

Düğün günü damada kanlı infaz

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