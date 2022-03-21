Düğün günü damadı 'mehdiyim' diyerek öldüren kayınbiredere müebbet

İzmir'de kız kardeşi S.G. ile evlenen Tugay Keser'i (24), düğün gününün sabahında tabancayla vurarak öldüren ve mahkemeye verdiği ifadede Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyleyen Necati Gülen, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Keser'in annesi Canan Aracıkum'un avukatı Metin İnan, "Sanık, sürekli olarak mahkemeyi yanıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı" dedi.

Olay, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında, Konak ilçesi Tepecik semti Güney Mahallesi'ndeki 1143 Sokak'ta meydana geldi. Pazar gecesi yapılan düğünün ardından gelenekleri nedeniyle gelin S.G. babasının evine, damat Tugay Keser ise arkadaşı Ahmet G. ile beraber, eşiyle oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, saat 07.00 sıralarında gelin S.G.'nin ağabeyi Necati Gülen geldi. Gökçe Karaçay isimli arkadaşıyla beraber eve gelen Necati Gülen, polis tarafından kovalandıklarını söyleyince damat Keser, anahtarı balkondan Gülen'e attı. Gökçe Karaçay ile Necati Gülen eve girince, Gülen yanında getirdiği tabancayı Keser'e doğrultup 11 el ateş etti, ardından Gülen ile Karaçay, olay yerinden kaçtı.

Başından ve göğsünden vurulan Keser kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tugay Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Gülen ile Karaçay'ı kısa süre içinde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Haberi duyup olay yerine gelen Keser'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Keser'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Necati Gülen ile Gökçe Karaçay ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

"KARDEŞİMİ SANA YAR ETMEYECEĞİM"

Tugay Keser'in annesi Canan Aracıkum ile diğer aile üyeleri polise verdiği ifadede, Necati Gülen'in kardeşiyle Keser'in evliliklerini onaylamadığı, daha önce de çeşitli bahaneler öne sürerek Keser ile birçok kez kavga ettiği ve "Kardeşimi sana yar etmeyeceğim" dediğini söyledi. Öte yandan, genç çiftin kına gecesi ve düğünlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, damat Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla eğlendiği, yakınlarıyla dans ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, Keser'in katil zanlısı Gülen ile kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak eğlendikleri de yer aldı.

"ALLAH TARAFINDAN MEHDİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİM"

Olayın ardından soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Temmuz 2019 tarihinde iddianameyi hazırladı. İddianame İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilerek, Necati Gülen hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, Gökçe Karaçay hakkında ise 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın önceki celselerinde savunması alınan Necati Gülen, pişman olduğunu ve olayın nasıl olduğunu anlamadığını söyleyip, Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyledi. Tugay Keser'i şeytan gibi gördüğünü, Keser'in sürekli kendisiyle rüyasında uğraştığını dile getiren Gülen, "Bu olaydan dolayı devletin bana hesap soracağı da hiç aklıma gelmedi. Başlangıçta da belirttiğim gibi kendimi mehdi olarak görüyorum" dedi.

"SİLAH DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ ETMEK İÇİN YANIMDAYDI"

Düğünden önce Keser'in kendilerinde kaldığını ve o evde olduğu için uyuyamadığını bu yüzden de tartıştıklarını dile getiren Gülen, ifadesinde şunları söyledi: "Silahı düğünde havaya ateş etmek için yanımda bulundurmuştum ancak düğünde ateş etmedim, düğünde kimseyle kavga da etmedim. Hatta Tugay'la beraber oynadık. Gökçe Karaçay benim arkadaşım olur, sağır ve dilsizdir ve genelde benim yanımda durur. Ona benimle beraber gelmesini söyledim. Daha sonra Tugay'ın bulunduğu eve gittim, zili çaldım, alkollüydü. Pencereden baktı. Kendisine 'Arkamızda polisler var, kapıyı aç' dedim. O da anahtarı pencereden attı, kapıyı açtım. Karaçay ile beraber eve girdik, Ahmet G. de oradaydı. Tugay'la aramızda tartışma çıktı. Ben kendisine 'Gel konuşalım' dedim, ondan sonra böyle bir olay oldu, kendimi kaybettim. Peş peşe ateş ettim. Sonra Karaçay ile farklı yerlere kaçarak uzaklaştık."

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyeti, Necati Gülen'in ifadeleri sonrasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair adli tıp kurumundan sağlık raporu istedi. Adli tıp kurumu tarafından yapılan adli muayenede, Gülen'in akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.

"YARDIM ETMEDİM"

Olay anında Gülen'in yanında bulunan Gökçe Karaçay ise olaya yardım etmediğini ve üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Necati benim arkadaşım. Olay günü beraber eve gittik, ben içeri girmek istemedim. Necati bana yumruk attı ve içeri girdi. O anda silahı çekip ateş etti. Ben korktum, kenara çekildim daha sonra olay yerinden uzaklaştım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın görülen son duruşmasında İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararını açıkladı. Necati Gülen hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, herhangi bir indirim hükmü ise uygulanmadı. Gökçe Karaçay'a ise 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Tugay Keser'in annesi Canan Aracıkum'un avukatlığını yapan avukat Metin İnan, Gülen'in dava boyunca mahkemeyi yanıltmak üzere hareket ettiğini belirterek, "Önce akıl sağlığının yerinde olmadığına inandırmaya çalıştı ancak gerçek ortaya çıktı. Diğer sanık hakkında verilen cezaya ise itiraz edeceğiz. Ortada katledilmiş, gencecik bir can var. Bunun karşılığının 15 yıl olmadığını düşünüyoruz" dedi.



