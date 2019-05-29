HABER

Düğün günü eşini öldüren sanığa müebbet talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Bursa'da, eşini düğün yapacakları gün aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

Bursa'da, resmi nikahla evlendiği eşini düğün yapacakları gün aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metehan Yurtoğlu (23) ve maktul Güllü Yurtoğlu'nun (22) yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Yurtoğlu, bir önceki duruşmada verdiği ifadeyi tekrarladı.

Sanık hakkında adli tıp kurumundan istenen raporla akli dengesinin yerinde olduğunun belirlenmesi üzerine, Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

Güllü ve Metehan Yurtoğlu'nun ailelerinden habersiz nikahlandığı, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.

Ailelerinin onayı üzerine çift düğün yapmaya karar vermiş, düğünün yapılacağı 3 Kasım 2017'de çiftin evlerinin mutfağında çıkan tartışma sırasında Metehan Yurtoğlu, eşini ekmek bıçağıyla yaralayarak kaçmıştı. Güllü Yurtoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, zanlı ise aynı mahalledeki bir meyve bahçesinde yakalanmıştı.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehitPençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa eşini öldüren sanık

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

İlhan Karagöz'ün cezası belli oldu

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayram namazı nasıl kılınır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.