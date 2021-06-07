Düğün günü gelinin saçını yapan kuaföre damat ve akrabaları saldırdı

Olay, cumartesi günü Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa Güner'in işlettiği kuaföre gelen gelin M.G.'nin saç ve makyajı yapıldı. Gelinin hazır olmasının ardından kuaföre gelen damat Y.G. ile Melisa Güner arasında iddiaya göre ücret nedeniyle tartışma çıktı. Daha önce anlaştıkları ücretten 120 TL daha fazla para talep eden Güner'e olumsuz yanıt veren damat Y.G., anlaştıkları parayı ödeyip ayrıldı. Bir süre sonra düğün arabasıyla yeniden kuaföre gelen Y.G. ile beraberindeki 3 kişi, ekstra ücret nedeniyle yeniden tartıştı ve Güner ile yanındakilere tekme tokat vurmaya başladı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Arbedeyi görenlerin ihbarıyla kuaföre çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan kuaför çalışanları, kendilerine saldıran damat ve akrabalarından şikayetçi oldu.

Polisin gözaltına aldığı 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.