Genç oyuncu, “Arkadaşlar ablamı evlendiriyoruz. Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk” dedi.
Düğün hazırlığı
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Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç’ın nerede olduğu sorulunca da gülümseyerek şunları söyledi: “Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için yanımızda değil şu an.”
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50 lira verdiHande Erçel, otomobiline bineceği sırada gördüğü çocuğun durumuna kayıtsız kalamadı. Minik kızı yanına çağıran oyuncu, “Ablacım bu senin” diyerek 50 lira harçlık verdi.
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