MAGAZİN

Düğün hazırlığı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç’la yaşadığı aşk nedeniyle aylardır gündemden düşmeyen Hande Erçel, önceki gün ablası Gamze Erçel’le Nişantaşı Duo’daydı.

Genç oyuncu, “Arkadaşlar ablamı evlendiriyoruz. Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk” dedi.

Düğün hazırlığı

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Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç’ın nerede olduğu sorulunca da gülümseyerek şunları söyledi: “Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için yanımızda değil şu an.”
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50 lira verdiHande Erçel, otomobiline bineceği sırada gördüğü çocuğun durumuna kayıtsız kalamadı. Minik kızı yanına çağıran oyuncu, “Ablacım bu senin” diyerek 50 lira harçlık verdi.
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murat dalkılıç gamze erçel Nişantaşı Duo hande erçel

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