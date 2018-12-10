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Düğün hazırlığı yapan Bizar, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 19:11 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, düğün hazırlığı yapan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu (21), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  Olay, sabah saatlerinde ilçenin Sarıcan beldesinde meydana geldi.

Düğün hazırlığı yapan Bizar, kalp krizinden öldü

Erkan BAY/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, düğün hazırlığı yapan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu (21), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Sarıcan beldesinde meydana geldi. Nişanlısıyla, bir süre önce resmi nikah kıydıran ve düğün hazırlıkları yapan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu'nu, ailesi yatağında hareketsiz buldu. Ailenin ihbarı üzerine, gelen sağlık ekipleri Güneşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bizar Çelik Güneşoğlu'nun yapılan otopsinin ardından kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Sarıcan beldesinde toprağa verildi.

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