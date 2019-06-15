Düğün hazırlığı yapan genç motosiklet kazasında öldü

AÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Ürün, yoğun bakıma alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Necmettin Ürün, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi başta olmak üzere yakınları hastane bahçesine geldi. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Necmettin Ürün'ün yaşamını yitirmesinden hastanelerin suçlu olduğunu öne sürdü.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, motosikletle kaza yapan Necmettin Ürün (23), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Ürün'ün askerden yeni geldiği ve düğün hazırlığı yaptığı kaydedildi.

Anne Perihan Ürün, oğlunun hastane hastane gezdirildiği için zaman kaybından ve yanlış teşhisten dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. Oğlunun ilk götürüldüğü hastanede bilincinin yerinde olduğunu belirten anne Ürün, "Kolunda ve göğüs bölümünde sıyrıklar vardı. Oğlum su istedi, doktordan izin alıp, su verdik. Bilinci yerindeydi. 'Ben iyiyim, merak etmeyin' dedi. Ama beyin ameliyatı için buraya getirdiler ve öldü. Hastanelerden ve doktorlardan şikayetçiyim" dedi.

Kız kardeşi Deniz Ürün ise kardeşine yuva kurmak için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

KARDEŞİ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ENGELLİ KALMIŞ

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Necmettin Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Harun Ürün'ün "Anne ağabeyim öldü" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.