Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını kaybetti

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden gencin nişanlı olduğu ve 2 ay sonra evleneceği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ağzıbağlı (23) idaresindeki 27 AGE 903 plakalı Opel marka araç, cadde üzerinde ilerleyen Ömer S. idaresindeki 35 DC 6511 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan Yusuf Ağzıbağlı, itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak aracından çıkartıldı. Ağır yaralanan Ağzıbağlı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

2 ay sonra evlenecekti

Feci kazada hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı’nın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Normalde her gün servisle gittiği iş yerine kaza günü kendi aracıyla giden Ağzıbağlı’nın geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlandığı, nisan ayında da yapılacak düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. Ağzıbağlu’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

