HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını kaybetti

Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını kaybetti

21.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden gencin nişanlı olduğu ve 2 ay sonra evleneceği ortaya çıktı.Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140.

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden gencin nişanlı olduğu ve 2 ay sonra evleneceği ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ağzıbağlı (23) idaresindeki 27 AGE 903 plakalı Opel marka araç, cadde üzerinde ilerleyen Ömer S. idaresindeki 35 DC 6511 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan Yusuf Ağzıbağlı, itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak aracından çıkartıldı. Ağır yaralanan Ağzıbağlı, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

2 ay sonra evlenecekti
Feci kazada hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı’nın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Normalde her gün servisle gittiği iş yerine kaza günü kendi aracıyla giden Ağzıbağlı’nın geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlandığı, nisan ayında da yapılacak düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. Ağzıbağlu’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Elektrikli bisikletten düşen Yaren: Dedeme söylemeyin, üzülür!Elektrikli bisikletten düşen Yaren: Dedeme söylemeyin, üzülür!
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ilanı

Annesinin mezarına gidiyormuş! Elektrikli bisikletle kaza yapan Yaren: Dedeme söylemeyin, çok üzülür

Elektrikli bisikletten düşen Yaren: Dedeme söylemeyin, üzülür!

Herkesin başına gelebilir: Dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptırdı

Dikkat! Dezenfektan kullandı, ehliyetini kaptırdı

Korona aşısı olan profesör antikor sonuçlarını paylaştı, gören aşı için sıraya girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Son Dakika! Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.