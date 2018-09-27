HABER

Düğün için belirledikleri günde şehit eşi için mevlit okuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın ocak ayında nikahlandığı eşi, düğün için belirledikleri 27 Eylül'de kocasını mevlit okutarak andı - Hülya Yılmaz: - "Bizim düğünümüz inşallah sevgili Rabb'imin gölgesi altında cennette olacak"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi 26 yaşındaki Recep Emre Yılmaz için ocak ayında nikahlandığı eşiyle düğün için belirledikleri tarihte mevlit okutuldu.

Hülya Yılmaz, Yüksekova'da 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen 24 Ocak'ta nikahlandığı eşini, düğün tarihi olarak belirledikleri 27 Eylül'de mevlit okutarak anmaya karar verdi.

Düğün hayalleri yarım kalan şehit eşi Hülya Yılmaz, Dörtyol Kaymakamlığı ve Belediyesine başvurdu.

Bunun üzerine şehit Yılmaz için Yeşilköy Karahasan Paşa Sosyal Tesisleri'nde mevlit okutuldu.

Acılı eş Hülya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Eylül'de planladıkları düğünlerinin kısmet olmadığını belirterek, "Ben de bugünümüzü hatırlamak için mevlit okutulmasını istedim. Bizim düğünümüz inşallah sevgili Rabb'imin gölgesi altında cennette olacak." diye konuştu.

Mevlit programına, Dörtyol Kaymakam Vekili Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta polis özel harekat birliklerine el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis yaralanmıştı.

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdıPosta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı
Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna sis engeliTürk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna sis engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mevlit şehit terör

En Çok Okunan Haberler

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.