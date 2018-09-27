Düğün için belirledikleri günde şehit eşi için mevlit okuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi 26 yaşındaki Recep Emre Yılmaz için ocak ayında nikahlandığı eşiyle düğün için belirledikleri tarihte mevlit okutuldu.

Hülya Yılmaz, Yüksekova'da 3 Ağustos'ta el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen 24 Ocak'ta nikahlandığı eşini, düğün tarihi olarak belirledikleri 27 Eylül'de mevlit okutarak anmaya karar verdi.

Düğün hayalleri yarım kalan şehit eşi Hülya Yılmaz, Dörtyol Kaymakamlığı ve Belediyesine başvurdu.

Bunun üzerine şehit Yılmaz için Yeşilköy Karahasan Paşa Sosyal Tesisleri'nde mevlit okutuldu.

Acılı eş Hülya Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Eylül'de planladıkları düğünlerinin kısmet olmadığını belirterek, "Ben de bugünümüzü hatırlamak için mevlit okutulmasını istedim. Bizim düğünümüz inşallah sevgili Rabb'imin gölgesi altında cennette olacak." diye konuştu.

Mevlit programına, Dörtyol Kaymakam Vekili Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta polis özel harekat birliklerine el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis yaralanmıştı.

