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Düğün için geldiği Bursa'da yolun karşısına geçerken kazada can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

BURSA’ya bir arkadaşının düğünü için gelen İslam Taşçı'ya (33), yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA’ya bir arkadaşının düğünü için gelen İslam Taşçı'ya (33), yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Emin Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Emin Ö. yönetimindeki 16 N 7870 plakalı otomobil, bir arkadaşının düğününe katılmak üzere Bursa'ya geldiğini öğrenilen İslam Taşçı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı'yı gören sürücü, arabayı durdurarak yanına gitti. Sürücü Emin Ö. hareketsiz bir şekilde yatan Taşçı'yı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşçı'nın hayatının kaybettiğini belirtirken, polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan sürücü Emin Ö. gözaltına alındı.

ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE GELDİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden İslam Taşçı'nın İzmir'den beraberinde bir kişi ile, Bursa'daki arkadaşının düğünü geldiği öğrenildi. Düğünün bitmesine yakın bir zamanda markete gitmek için dışarıya çıktığını öğrenilen Taşçı'nın yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşına geçmek isterken arabanın çarptığı öne sürüldü. Taşçı'nın evli olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın gerçekleştiği yerin 50 metre gerisinde üst geçidin olduğu görüldü. İslam Taşçı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Yıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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