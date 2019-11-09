Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi yaptı

Vedat YÜCEBAŞ/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödül olan 10 otomobil, sahiplerini buldu. Talihlilerden Hüseyin Şafak, düğün için çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO öncülüğünde ‘Tarihin Mirası Alışverişin Alası’ temasıyla Osmanlı Devleti’nin ilk büyük çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde hayata geçirilen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödüller sahiplerini buldu. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği’nin de (BTÇH) destekleriyle 5 Ağustos-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonda büyük ödül olan 10 otomobil, talihlilere teslim edildi.

'ÇARŞI ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 7 asırlık geçmişi ve yaklaşık 850 bin metrekarelik büyüklüğüyle dünyanın açık alandaki en güzel ve en özel alışveriş merkezleri arasında yer aldığını söyledi. BTSO olarak bölgenin gerek fiziksel gerekse de modern tekniklerle ticaretteki dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden İsmail Kuş, “Alışveriş günleri kapsamında akredite işyerlerimizden 100 TL’lik alışveriş karşılığında 170 bin çekiliş kuponu dağıttık. Kampanya ile 4 yılda oluşturduğumuz ciro ise 100 milyon TL’yi aştı. Noter huzurunda yaptığımız çekilişin ardından 10 otomobilimizin talihlilerini belirledik. Hediyelerimizi güle güle kullanmalarını temenni ederek, kendilerini kutluyorum. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.