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Düğün ile sınav tarihi çakıştı, gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

02.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) sınavı çakışan Kübra Karataş, gelinliği ile nikah masasından önce sınav sırasına oturdu. Damat Ali Selam, Karataş'ı gelin arabası ile sınava getirdi. İki heyecanı bir arada yaşadığını ifade eden Kübra Karataş, "Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur. Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.

Düğün ile sınav tarihi çakıştı, gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

Geçtiğimiz hafta farklı oturumları yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bu hafta da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturumu yapıldı. Devlet kadrosuna yerleşmek isteyen adaylar, bugün iki oturumda sınava girdi. Sınav heyecanı yaşayan adaylardan Kübra Karataş’ın ise düğün tarihi ile ÖABT sınav tarihi aynı güne denk düştü. Hayatını Ali Selam ile birleştirecek olan gelin Kübra Karataş, gelinliğini giyerek, eline gelin çiçeği yerine sınav giriş belgesini alıp Karabük Üniversitesi’nin yolunu tuttu.

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'SINAV GELİNİ'

Süslediği gelin arabasının önüne ‘Sınav Gelini’ yazan damat Ali Selam, nikah masasından önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İlkokul Matematik öğretmenliği için ÖABT sınavına gelinliği ile gelen Kübra Karataş’ı sınava gelen diğer adaylar ve yakınları tebrik ederek başarılar diledi.

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İKİ HEYECAN BİR ARADA

Kübra Karataş, iki heyecanı bir arada yaşadığını ifade ederek, “Şu anda herkes bir şaşkınlık içinde bakıyorlar. İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına gireceğim. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

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'BEN ONDAN DAHA HEYECANLIYIM'

Damat Ali Selam ise, sınav tarihi belli olmadan önce düğün tarihini aldıklarını söyleyerek, “Düğün tarihini değiştiremeyince haliyle böyle bir çakışma söz konusu oldu. Ama unutulmaz bir anı olacak bizim için ve biz de çok heyecanlıyız. Ben dışarda heyecanla eşimi bekleyeceğim. Ben ondan daha heyecanlıyım" diye konuştu.

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İHA

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