Düğün, kaza ve kalp krizi ile gelen 2 ölüm

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesine bağlı Özbek köyü nüfusuna kayıtlı Kaya ailesi 1 gün içerisinde hem düğün hem cenaze törenleri yapmak zorunda kalarak büyük acılar yaşadı. Kaya ailesinin köydeki düğününde yaşanan kazada, 11 kişi yaralanırken, Diyarbakır'da yakınları olan emekli öğrtemin Abdullah Kaya'nın kalp krizi ile yaşamını yitirdiğini öğrendi. Kaya'nın kalp krizinden öldüğünü duyan kuzeni emekli işçi Sabahattin Kaya da köyde kalp krizi geçirip yaşamını yitirirken, Kaya ailesi ay gün içirisinde düğün, kaza ve peş peşe gelen iki ölüm haberi ile sarsıldı. Kuzen Kayalar, Özbek köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır merkez ve Kulp ilçesine bağlı Özbek köyünde oturan Kaya ailesi, dün güne ailenin köydeki düğünü ile başladı. Gelin köye getirildiği sırada düğün konvoyunda bulunan araçların zincirleme kaza yapması sonucu 11 kişi yaralandı. Durucu ciddi olmayan yaralılar, yakınları tarafından Kulp Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, köye Diyarbakır merkezde yaşayan emekli örtemen Abdullah Kaya'nın kalp krizinden yaşamınıyitirdiği haberi geldi. Emekli öğrtemen olan Abdullah Kaya, dün kalbi sıkışınca yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü, yapılan kontrol ve tetkiklerden sonra kendi isteği ile evine döndükten sonra bir daha geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere ramen kurtarılamayrak yaşamını yitirdi.

KÖYE ÖLÜM HABERİ BİR KUZENİN DAHA KALP KRİZİ GEÇİRMESİNE NEDEN OLDU

Diyarbakır'da, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Abdullah Kaya'nın yakınları, köyde düğünde bulunan ve kendiside emekli işçi olan amcasının oğlu Sabahattin Kaya'yı telefon ile arayarak acı haberi verdi. Köyde düğünde olan kuzen Sabahattin Kaya, ölüm haberini telefonla alınca olduğu yerde yığıldı. Yakınları tarafından Kulp Devlet Hastanesine kaldırılan Sabahattin Kaya'nın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı gün içerisinde düğün, kaza ve peş peşe iki ölüm ile sarsılan Kaya ailesi, Abdullah Kaya ve kuzeni Sabahattin Kaya'yı Özbek köyünde yan yana gözyaşları arasında toprağa verdi. Kaya ailesi, aynı gün içirisinde yaşanan iki acı ölüm haberi üzerine Diyarbakır'da taziyeleri kabul etmeye başladı.

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