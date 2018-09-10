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Düğün konvoylarındaki aramada çok sayıda silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu vatandaşların şikayetleri üzerine düğün konvoyları üzerinde uygulama yaptı.

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)- DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu vatandaşların şikayetleri üzerine düğün konvoyları üzerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hafta sonu oldukça yoğun olan düğün konvoyları üzerinde denetleme yaptı. Denetlemeler sonunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 28 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 215 adet fişek ele geçirildi.
Yine umuma açık yerlerde ve yol üzerlerinde yapılan uygulamalarda da 17 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 17 adet bıçak, 200 adet fişek ve 6 adet haydar denilen sopa ele geçirildi.

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