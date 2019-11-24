HABER

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 23:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da gelin almaya giden konvoydaki kamyonetin dönüş yolunda devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, bugün Afyonkarahisar-Konya Karayolu 20.

Afyonkarahisar’da gelin almaya giden konvoydaki kamyonetin dönüş yolunda devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün Afyonkarahisar-Konya Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet (24), Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandıKocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis olduRomanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

Ankara Valiliği'nden duyuru: Pazartesi ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

Ankara Valiliği'nden duyuru: Pazartesi ve salı günü...

Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra komiseri vurdu

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Kızını uykusunda öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.