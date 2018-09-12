Düğün konvoyu kırmızı ışıkta durdu, araçlardan inenler oynadı

Olay, Sivas Sularbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı ışıklı kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyunun ve gelin arabasının kırmızı ışıkta durduğu sırada, davul ve zurna ile araçlarından inenler oyun havası eşliğinde oynadılar.

Damat da gruba eşlik etti. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte araçlara binen düğün konvoyundakiler, korna sesleri eşliğinde yollarına devam etti. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. (DHA)

