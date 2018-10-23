HABER

Düğün konvoyuna ateş açıp 4 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

ISPARTA'da düğün konvoyunun geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açarak 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen K.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düğün konvoyuna ateş açıp 4 kişiyi yaraladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da düğün konvoyunun geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açarak 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen K.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yalvaç ilçesinde de düğünde havaya ateş açtığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Isparta'ya bağlı Direkli köyünde 14 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, düğün konvoyunun geçişi sırasında K.A.'nın av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, K.A.'yı olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diğer yandan, dün de Yalvaç'a bağlı Kozluçay köyündeki düğünde silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışma kapsamında A.İ.Y., Y.B., O.S. ve İ.Ç. yakalandı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. 4 şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki düğünlerde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu ölüm ve yaralanmayla biten olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kontrollere aralıksız devam edileceğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Düğün konvoyuna ateş açıp 4 kişiyi yaraladı

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Siirt'te akaryakıt ve sigara operasyonu: 2 gözaltıSiirt'te akaryakıt ve sigara operasyonu: 2 gözaltı
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşlerAnne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.