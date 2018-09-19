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Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

KONYA'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan pompalı tüfekli, havaya art arda ateş etti.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan pompalı tüfekli, havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfek olan kişi, havaya art arda ateş etti. Bu anlar ise konvoydaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde, aracın camından sarkan pompalı tüfeklinin, havaya 5 el ateş ettikten sonra alt geçide girerken, ateşlemeyi bırakıp, içeri girdiği görülüyor.

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