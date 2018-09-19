HABER

Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

YAKALANAN ŞÜPHELİ: 'ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK' DİYE KENDİNİ SAVUNDU Konya'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekli, havaya art arda ateş etti.

Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)

YAKALANAN ŞÜPHELİ: 'ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK' DİYE KENDİNİ SAVUNDU
Konya'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekli, havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. Aracın sahibi Doğan Küçükçelebi'ye ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Ercan Furkan D. (21) olduğunu saptadı. Ardından polis, şüpheli D.'yi 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Ercan Furkan D., gazetecilerin 'Niçin havaya ateş açtınız?' sorusu üzerine ''Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil.'' diye savundu. Demirhan, 'Yaptığınız doğru mu?' diye sorusuna da ''Doğru değil; ama çok şükür
yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor'' dedi.
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Ercan Furkan D.'nin, camdan sarkıp ateş açtığı aracın sürücüsü Doğan Küçükçelebi'ye ise 'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı (2)

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattıKKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

İlginizi Çekebilir

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Almanya'dan İzmir'e gelen 19 yaşındaki Neslişah her yerde aranıyor! Gelen telefon polis ekiplerini alarma geçirdi

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.