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Düğün konvoyunda ateş açıp yol kapatan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Kaymakamlığı: - "Genel güvenlik ve huzuru bozan şahıslar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmışlardır"

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Kaymakamlığı, ilçedeki bir düğün konvoyunda havaya ateş açarak meşale yakan ve trafiği keserek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kişilerin yakalandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan görüntülerde, İstanbul’da düzenlenen bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı, meşale yakıldığı, trafiğin kesildiği ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığının tespit edildiği belirtildi.

İlçe sınırları içerisinde ve 15 Eylül'de gerçekleştirildiği belirlenen düğünde, genel güvenlik ve huzuru bozan şahısların yakalandığına vurgu yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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düğün Havaya ateş açma konvoy Küçükçekmece Kaymakamlığı meşale

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