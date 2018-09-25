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Düğün konvoyunda drift yapan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

SARIYER'de düğün konvoyunda yol kapatılarak drift yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis, konvoydaki bir otomobilin sürücüsünü yakaladı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de düğün konvoyunda yol kapatılarak drift yapılan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis, konvoydaki bir otomobilin sürücüsünü yakaladı. Aynı görüntülerde drift yapan otomobildeki gelin ve damadın ise KKTC'de balayında oldukları tespit edildi. Polis çiftin ifadelerini almak için balayından dönmesini bekliyor. YOLU 10 DAKİKA KAPATMIŞLARDI Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde bir düğün konvoyunun yolu trafiğe kapatarak drift yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde damat ve gelinin içinde bulunduğu otomobil dakikalarca drift yapmış ardından kenara çekilmişti. Damadın kullandığı gelin arabasının gösterisinin ardından konvoyda bulunan ikinci bir otomobil de drift yaparken yol yaklaşık 10 dakika boyunca trafiğe kapanmıştı. Olay sırasında kapanan yol yüzünden uzayan trafiğin içindeki bir kişi de havaya bir el ateş etmişti. KONVOYDA DRİFT YAPAN BIR SÜRÜCÜ YAKALANDI Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis düğün konvoyunda bulunan ve ikinci otomobil olarak drift yaptığı tespit edilen Muhammet Can B.'yi gözaltına aldı. Hakkında tehlikeli araç kullanmak suçundan işlem yapılan Muhammet Can B.'ye 235 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konan Muhammet Can B. hakkında adli işlem yapılması için karakola gönderildi. GELİN DAMADIN BALAYINDAN DÖNMESİ BEKLENİYOR Öte yandan polis drift yapan damadın kimliğini de tespit etti. Düğünlerinin ardından Kıbrıs'a balayına giden çiftin geri dönüşlerinde olayla ilgili ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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