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Düğün konvoyunda "drift" yapan sürücülere para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Konya'da düğün konvoyunda "drift" yapan iki otomobilin sürücüsüne 10 bin 20 lira para cezası uygulandı, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu

Konya'da düğün konvoyunda "drift" yapan iki otomobilin sürücüsüne 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, pazar günü merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde bulunan belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda, düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla "drift" yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan iki sürücünün "drift" yaparken çekilen görüntülerinin paylaşılması sonrası harekete geçti.

Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi.

Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K'ye "drift yapmak" suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceza drift Konya

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