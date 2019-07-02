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Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

KONYA'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde pazar günü, belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla 'drift' yaptı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi. Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K.'ye 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

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