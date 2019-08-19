Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakayış Caddesi'nde, düğün konvoyunda otomobille drift yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasını belirlenince drift yapan sürücünün Sefa K. olduğu tespit edildi. Polis, Sefa K.'ye, drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liralık para cezası kesip, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Otomobil ise trafikten men edildi.

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