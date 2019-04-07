HABER

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Aksaray’da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolunun 40’ıncı kilometresi Alayhan rampasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Toprak köyünden konvoy ile birlikte merkeze bağlı Demirci beldesine kız almaya giden Cengiz Y. (47) idaresindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, kız aldıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

Düğün konvoyunda feci kaza!

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Neriman Yalçın (43) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan Eren Y. (13), Fatma Y. (18) ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Neriman Yalçın’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.