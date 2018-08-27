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Düğün konvoyunda kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Kars'ta düğün konvoyunda yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı

Kars'ta düğün konvoyunda meydana gelen kaza cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kars-Selim karayolunda seyir halindeki düğün konvoyunda yaşanan kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki düğün konvoyu Dikme köyü kavşağı mevkisinde yola çıkan köpek nedeniyle yavaşladı. Gelin ve damatı taşıyan araç öndeki otomobile çarpmamak için yolun sol şeridine geçti.

Bu arada arkadan gelen M.P. idaresindeki otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 55 AGP 27 plakalı araca çarptı. Kaza anı öndeki araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazada iki otomobilde hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Kars Kaza

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