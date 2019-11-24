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Düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 23:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, düğün dönüşünde, konvoydaki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, park halindeki 2 araca çarpması sonucu aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, düğün dönüşünde, konvoydaki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, park halindeki 2 araca çarpması sonucu aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün dönüşü, konvoydaki Fırat Karagöz yönetimindeki 21 DA 663 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce park halindeki 2 araca ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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