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Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, düğün konvoyundaki otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, düğün konvoyundaki otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için kent merkezi yönünde ilerleyen düğün konvoydaki Berkay Doğan yönetimindeki 27 RN 724 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 25 SE 153 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Berkay Doğan ile otomobilindeki Yusuf Doğan, Hüseyin Doğan, Betül Berktaş ve Haydar Bektaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralıDüğün konvoyunda kaza: 5 yaralıDüğün konvoyunda kaza: 5 yaralıDüğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

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