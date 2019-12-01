Düğün konvoyunda maganda dehşeti! 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaynaşlı ilçe merkezinde yapılan düğün için gelin evinden başlayarak düğün salonuna kadar gelin alma konvoyu yapıldı. Çele Mahallesi’ndeki düğün salonuna gitmek için gelin evden çıktığı esnada havaya ateş edilmeye başlandı. Mermilerden iki tanesi düğün konvoyundaki aracın içerisinde bulunan 13 yaşındaki E.K.’ye isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan çocuk, ailesi tarafından Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneden ise ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU



Küçük çocuğun yaralanmasına neden olan kişi ya da kişiler aranırken, yaklaşık 1 saat sonra R.K. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.

Küçük çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

