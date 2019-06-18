Düğün konvoyunda makas ve ters şerit dehşeti

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez ilçesinde düğün konvoyunda makas atan araç, ters yönde giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde meydana geldi. Düğün konvoyunda makas atan araçlardan biri, ters yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Gelin ile damadı taşıyan 79 MA 0837 plakalı araç kazadan habersiz trafikte ilerlerken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Düğün konvoyundaki kaza, saniye saniye görüntülendi.
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