Düğün konvoyunda PKK’yı simgeleyen bez parçası sallayan 4 kişi gözaltına alındı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),(DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde düğün konvoyunda PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası sallayan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasının sallandığını fark etti. Bunun üzerine konvoyu durduran polis ekipleri, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını salladığı belirlenen 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerine yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularına başlandı.

