Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan şahıs gözaltında

Tolga YANIK KONYA (DHA) Konya'da, düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi pompalı tüfekle havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. Aracın sahibine ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Ercan Furkan Demirhan (21) olduğunu saptadı. Polis, Demirhan'ı 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Demirhan, gazetecilerin 'Niçin havaya ateş açtınız' sorusu üzerine Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil diye kendisini savundu. Demirhan, 'Yaptığınız doğru mu' diye sorusuna da Doğru değil ama çok şükür yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor dedi. SÜRÜCÜYE PARA CEZASI Ercan Furkan Demirhan'ın, camından sarkıp ateş açtığı aracın sürücüsü D.K'ye ise 'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı.

