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Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı

04.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken kaza sonrası taraflar kavga etti.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Tekyamaç Mahallesi yakınlarında yaşandı.

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Şanlıurfa’da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken kaza sonrası taraflar kavga etti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Tekyamaç Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyundaki araçlardan biri, tali yola girmeye çalışan başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken sürücüler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmaya konvoydakiler ile araçta bulunan diğer şahıslar da karışınca kavgaya dönüştü. Kavgayı diğer vatandaşlar ile olay yerine giden trafik polisleri daha fazla büyümeden önledi. Düğün konvoyu kısa bir süre sonra yoluna devam ederken kazaya karışan araçlar ise işlemlerinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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